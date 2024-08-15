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الانتخابات فى فنزويلا لن تحل الأزمة السياسية

الرئيس مادورو خبير ردع الإستراتيجيات الأمريكية وتحييدها

واحدة من المزايا القليلة لكون فنزيلا دولة محاصرة بشكل ممنهج لأكثر من ربع قرن هي أن قادتها أصبحوا بارعين بشكل متزايد في الدفاع والهجوم المضاد. وهو أحد الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من الأحداث التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الفنزويلية في 28 يوليو، والتي لا تزال تتكشف أمامنا حتى الآن. استطاع مادورو أن يردع خصوم الثورة البوليفارية وتكتيكاتهم المدعومة من الولايات المتحدة بنجاح.

كانت إحدى المناورات الرئيسية من قِبل الولايات المتحدة هي البيان الذي أدلى به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي اعترف بمرشح المعارضة إدموندو أوروتيا باعتباره الفائز في الانتخابات، وهو ما يتعارض صراحة مع النتيجة الرسمية التي قدمتها الهيئة المختصة الوحيدة في هذا الشأن، المجلس الانتخابي الذي أعلن فوز مادورو.

في مواجهة ما بدا أنه تكرار لسيناريو للحكومة المؤقتة السابقة للبرلماني السابق خوان غويدو (الذي أعلن نفسه رئيسًا في عام 2019 وأيدته واشنطن والاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية المجاورة)، كان رد مادورو رادعًا: إذا لم تعترف الولايات المتحدة بفوزه، فسيتم تسليم عقود الطاقة الممنوحة للشركات الأمريكية إلى شركات من مجموعة بريكس، التي تأمل فنزويلا في الانضمام إليها قريبًا.

بعد ذلك مباشرة، خرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكي ماثيو ميلر شارحًا أنه في حين أن الولايات المتحدة تعتبر أوروتيا المرشح الفائز في الانتخابات، إلا أنها لم تعترف به كرئيس لفنزويلا.

اعتبارا من يوم الثلاثاء، 6 أغسطس، لا يزال موقف واشنطن الرسمي غير واضح، بعد تدخل ثلاث حكومات تسعى إلى حل للصراع (البرازيل وكولومبيا والمكسيك). وهذا يدل ليس فقط على أن حكومة مادورو قد تعلمت الدفاع عن نفسها ضد مثل هذه الاستراتيجيات التدخلية، ولكن ذلك يشير أيضًا إلى أي مدى تغير ميزان القوى الجيوسياسي في غضون بضع سنوات فقط. عندما اعترفت الولايات المتحدة بغويدو، حذت دول عديدة حذوها. هذه المرة، سمح الظرف الدولي المأزوم, والظرف المتوازن سياسيًا في قارة أمريكا الجنوبية، والولايات المتحدة التي تواجه صعوبات اقتصادية حادة لمادورو بردع الهجوم بكفاءة.

فشلت المحاولة الأمريكية الأولية للتوصل إلى إجماع قاري لنزع الشرعية عن الانتخابات الفنزويلية، من خلال قرار صادر عن المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية. مع الأخذ في الاعتبار أن فنزويلا لم تعد عضوًا في منظمة الدول الأمريكية. نجحت الجهود المشتركة لحكومات أندرس مانويل ولولا دا سيلفا وغوستافو بترو في تفكيك هذه المحاولة الأمريكية الأولى.

إحياء مجموعة ليما

على الجبهة الدولية، هناك مبادرة مستمرة لإحياء مجموعة ليما وهي تحالف موالٍ للسياسات الأمريكية في القارة، والتي عملت كذراع دبلوماسي للولايات المتحدة ضد فنزويلا لعدة سنوات. يتصدر خافيير ميلي من الأرجنتين محاولة إعادة إحيائها، إلى جانب رؤساء أمريكا اللاتينية الآخرين من أقصى اليمين. ومع ذلك، يبدو هذا التحالف ضعيفًا منذ البداية، خاصة أن المكسيك والبرازيل وكولومبيا هي دول تساند فنزويلا في قضية الانتخابات على الأقل.

الرد الداخلي

في مواجهة “الحكومة المؤقتة” لغويدو، كانت استراتيجية مادورو هي السماح له بالحركة داخليًا. وقد نجح هذا النهج، حيث أصبح غويدو الآن لا يمثل أي ثقل ضمن المعارضة الفنزويلية. ومع ذلك، كانت التكلفة هائلة. من خلال أكذوبة الرئاسة المتنازع عليها، تم تجريد فنزويلا من أصولها في الخارج، بما في ذلك الشركات الكبرى مثل سيتغو ومون إرميروس، وكذلك الحسابات المصرفية وودائع الذهب.

بقي غويدو في فنزويلا منذ إعلانه عن نفسه رئيسًا في عام 2019 حتى عام 2023 عندما سافر إلى ميامي واستقر هناك، حيث يعيش حياة الأثرياء. في أثناء إقامته في فنزويلا لم يتم استدعاؤه إلا مرة واحدة من قبل مكتب المدعي العام لاستجوابه لكنه لم يحضر. ولم تحتجزه قوات الأمن قط، على الرغم من الاتهامات المستمرة بارتكاب جرائم خطيرة مثل الخيانة والفساد من قِبل المتحدثين باسم الحكومة ومكتب المدعي العام. من الواضح أن استراتيجية مادورو كانت تتجنب اعتقاله لكي لا يتحول إلى بطل.

هذه المرة، يبدو أن الحكومة ومكتب المدعي العام لديهما صبر أقل بكثير. بعد نشر بيان وقعه أوروتيا وزعيم حزبه السياسي، مار إرما ماتشادو، أعلن فيه أوروتيا رئيسًا منتخبًا، وبدوره أعلن المدعي العام طارق ويليام صعب فتح تحقيق ضد كليهما. بزعم أنهم متورطون في جرائم نشر معلومات كاذبة لإحداث الاضطرابات، والتحريض على عصيان القوانين، والتحريض على التمرد. ومن بين اخطر الاتهامات الموجهة إليه هو دعوة الجيش للانقلاب على مادورو. رغم هذه الاتهامات لم يتم توقيفه حتى الآن.

تصعيد الاحتجاجات في الشوارع

هناك مجال آخر قامت فيه الدولة الفنزويلية بتحسين قدراتها على الاستجابة والردع بشكل كبير، وهو مواجهة العنف في الشوارع.

تنبع هذه الخبرة من عدة موجات سابقة من الاضطرابات، شاركت خلالها قوات الشرطة والجيش في مواجهات مطولة مع محتجين عنيفين، مثل اشتباكات “جواريمباس” التي استمرت أربعة أشهر في عام 2017. أسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل أكثر من مائة شخص.

على الرغم من أن تلك الأحداث شهدت وفيات بين المتظاهرين وأفراد الأمن، فإن المعارضة تمكنت من دمجها في رواية واحدة، متهمة مادورو وكبار مسؤوليه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

في يومي 29 يوليو و30 يوليو، كان هناك شعور سائد بأن القيادة السياسية اليمينية للمعارضة، بمزاعمها الاحتيالية، قد حققت مرة أخرى حلمها الذي طال انتظاره في “تحريض” الشارع الفنزويلي. ما بدأ كاحتجاجات تقليدية من منازل الناس، مع سرعان ما تصاعد إلى تخريب وأعمال إجرامية ضد القادة الاجتماعيين للحزب الحاكم ومقراته، والممتلكات العامة، وأنظمة النقل، وبعض المؤسسات الخاصة.

خلال فترة وجيزة من العنف الجماعي، قُتل اثنان من قادة الحزب في ولاية أراغوا و ولاية بول أوشفار. وتلقى العديد من القادة الإقليميين والمحليين تهديدات مباشرة ضدهم وضد أسرهم.

لكن هذه المرة، تمكنت الحكومة من استعادة السيطرة في غضون ساعات قليلة. وكانت ادانة من قاموا بعمليات التخريب موثقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

في عام 2017، عندما اندلعت ما يسمى بـ “الجواريمبا” (حالة من الاضطرابات مع إغلاق الشوارع وحرق الإطارات والقمامة والهجمات على قوات الأمن)، كانت القدرة على محاكمة المخربين قليلة. في ذلك الوقت، انحازت المدعية العامة لويزا أورتيجا دي إرماز إلى الحركة المتمردة، وبالتالي رفضت مقاضاة المتظاهرين (رغم وجود الشهادات ومقاطع الفيديو والصور والرسائل الصوتية). لكن لم يحدث ذلك في هذه المرة.

تشير العديد من الشهادات إلى أن الذكريات السيئة لعامي 2017 و 2014 لم تساعد الدولة على تحسين تعاملها مع الوضع فحسب، لكنها أثرت كذلك على قطاعات الطبقة الوسطى التي فقدت حماسها للمعارضة.

المجال المؤسسي

ومن الأمثلة الأخرى على المهارة السياسية المكتسبة من خلال الدروس الصعبة للماضي هو تحرك مادورو عندما لجأ إلى محكمة العدل العليا لطلب مراجعة ما حدث مع نقل البيانات من آلات التصويت إلى المجلس الانتخابي الوطني، الذي تعرض للهجوم من قبل المتسللين التابعين للمعارضة، وفقًا لشهادة رئيس المجلس الوطني الانتقالي إلفيس أموروسو في يوم التصويت.

تفوق مادورو على خصومه من خلال الاقتراب من محكمة العدل العليا ليس باستئناف، حيث تم إعلانه الفائز، ولكن بطلب الحماية المؤقتة للهيئة المسئولة عن الانتخابات.

على الفور، استدعت محكمة العدل العليا جميع المرشحين للرئاسة إلى اجتماع أولي ثم إلى اجتماعات منفصلة. حضر تسعة من المرشحين العشرة الذين شاركوا في الانتخابات. وغاب عن هذه الاجتماعات غونز أوروتيا، المرشح الذي يدعي أنه ضحية للتزوير.

الأزمة مستمرة

تجرأ السياسي المعارض المعتدل إنريكي أوتشوا أنتيخ، في تحليل نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، على التنبؤ: “إذا كنت نبيًا، فسأجرؤ على التنبؤ بهذا المستقبل المحتمل: قريبَا جدًا ستصدر محكمة العدل الدولية حكما يؤكد صحة نتائج المجلس الوطني؛ سيتم تأكيد إعلان مادورو كرئيس منتخب؛ وسينتهي الحال لأوروتيا في السجن أو في المنفى”.

قبل الانتخابات كان قد حذر العالم السياسي كارلوس راكل هيرن إرمنديز، في مقابلة سابقة للانتخابات، من أن “الانتخابات لن تحل الأزمة السياسية، بل ستزيدها سوءًا.”بالنظر إلى ما حدث نجد أن الأمور تزداد تأزمًا فعلًا, والسبب المحوري يعرفه الشعب الفنزويلي, الولايات المتحدة.