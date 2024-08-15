خالد بيبو: «هذه وظيفة مش ورث».. وهناك من يتعجل رحيلى عن الأهلى

رد مدير الكرة بالنادى الأهلى خالد بيبو، على الأنباء التى تتكهن برحيله عن الجهاز الفنى للفريق مع نهاية منافسات الموسم الجارى.

وصرح مدير الكرة بالنادى الأهلى خالد بيبو، عبر تصريحات مُتلفزة: «الكلام لن يتوقف سواء سلبا أو إيجابا، الموسم كان مهما بالنسبة لى، فزنا تقريبا بكل البطولات».

وأضاف مدير الكرة بالنادى الأهلى: «متواجد فى الأهلى كموظف وعمل مش ورث بل وظيفة أحبها، وبالتأكيد سأرحل يوما ما وانتقل إلى مكان آخر، ولكن الواضح أن هناك من يستعجل رحيلى أكثر من استعجالى على الاستمرار، ومهتمين جدا بالموضوع».

ووجه خالد بيبو رسالة بقوله: «لا ترهقوا أنفسكم، سأرحل فى أى وقت، من الوارد غدا أو بعد سنة أو سنوات، ولكن سأؤدى دورى فى الأهلى بأى منصب».

وأختتم مدير الكرة بالنادى الأهلى خالد بيبو تصريحاته، قائلًا: «بطولة الدورى هذا الموسم كانت مهمة وصعبة فى ظل ضيق الوقت وتلاحم المباريات، ولكن اللاعبين كانوا رجالا، وحسم اللقب منحنا فرصة لعدد من اللاعبين الشباب الذين أتمنى لهم التوفيق ومشاركة أكبر فى المستقبل».