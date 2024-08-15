«أفشة» يدخل حسابات حسام حسن لمعسكر كاب فيردي وبوتسوانا

دخل لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى محمد مجدى «أفشة»، حسابات المدير الفني لمنتخب «الفراعنة» الأول حسام حسن، للتواجد فى معسكر المنتخب الوطنى استعدادًا لمواجهة كل من كاب فيردي وبوتسوانا ضمن مباريات الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى ستقام فى المغرب 2025.

ويشارك لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى محمد مجدى «أفشة»، مع ناديه خلال الفترة الأخيرة فى مباريات الدورى المصرى الممتاز بشكل أساسى، بعدما حسم المارد الأحمر اللقب.

ويستعد الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول خلال الفترة الحالية، لمواجهة الرأس الأخضر وبوتسوانا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية، للمعسكر الذى ينطلق يوم 1 سبتمبر المقبل.

وكلف حسام حسن الجهاز الفني لمنتخب مصر بمتابعة مباريات الرأس الأخضر وبوتسوانا فى الفترة الأخيرة بتصفيات كأس العالم، إلى جانب متابعة لاعبى الدورى الممتاز، وتكليف الجهاز الطبى بمتابعة حالة اللاعبين.