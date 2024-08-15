وزارة العمل: فتح باب التقديم للحصول على دورات تدريب مجانية على 3 مهن لشباب جنوب سيناء

أعلنت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، عن فتح باب التقديم للحصول على دورات تدريبية مجانية ، بوحدات التدريب المتنقلة التابعة للمديرية بمدينة طور سيناء ومدينة سانت كاترين ، على مهن صيانة الحاسب الآلي ، واللغة الإنجليزية ، وصناعة المشغولات اليدوية ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاُ ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن التي يتطلبها سوق العمل والمهن المستحدثة من خلال تأهيل الشباب من الجنسين وتنمية مهاراتهم للإلتحاق بفرصة عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ، وذلك فى إطار جهود المديرية لتنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2024 – 2025 فى مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، ومميزات البرامج التدريبية المقدمة أن التدريب مجانى، للحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة والإعدادية ومحو الامية ، ويتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية ، كما يتم توفير المستلزمات والأدوات التدريبية مجاناً ..

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، فى تقريرها للوزارة ، ان تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المناسبة لهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل داخل المحافظات ، وكذلك تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل ، وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل على المهن المستحدثة وفي إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، ومبادرة” مهنتك مستقبلك ” ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وأضافت مدير المديرية ، أنه بعد إنتهاء الدورة التدريبية والتى يتم تنفيذها ، يحصل المتدرب على شهادة إتمام التدريب المعتمدة من المديرية ، كما حددت أماكن التقديم بمقر مديرية العمل وعنوانها : بجوار قسم شرطة طور سيناء – مكتب عمل سانت كاترين ، كما يمكن التواصل هاتفياً على الرقم 01090082126 ، محمد الزغبى مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية ، والأوراق المطلوبة للتقديم هى : صورة بطاقة الرقم القومى ، وصورة المؤهل الدراسى ، وصورة شخصية ، وصورة شهادة الميلاد ، وتقرير طبى.