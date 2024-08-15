وزارة العمل: ورشة عمل تثقيفية لمكافحة الإتجار بالبشر ومكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل بأسيوط

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم ورشة عمل تثقيفية لمفتشي العمل التابعين لمديرية العمل بمحافظة أسيوط ، لمكافحة الإتجار بالبشر ومكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل ، وذلك بمقر فندق الوطنية بأسيوط ، بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ومكتبها بالقاهرة ، وذلك لمدة ثلاثة أيام متتالية، بحضور 43 مفتش ، حيث تهدف الورشة إلى صقل مهارات العاملين في حقل التفتيش بالمديريات والمكاتب التابعة لها، وإكسابهم القدرة على كيفية التعامل في مواجهة حالات الإتجار بالبشر فضلاً مكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل ، لما لها من مخالفة لنصوص الدستور المصري واتفاقيات العمل الدولية المبرمة في هذا الصدد، ولما تمثله أيضاً من خطورة على النظام العام والآداب للمجتمع المصري ، تضمن جدول أعمال الورشة مفاهيم وتعريفات الإتجار بالبشر ، وأشكاله وصوره ، ومناقشة اتفاقيات العمل الدولية المرتبطة بهذا الموضوع ، والإتجار فى البشر فى التشريعات الوطنية والقوانين، ودور منظمة العمل الدولية فى مواجهة تلك الظاهرة ..

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الورشة تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، حول ضرورة رفع كفاءة مفتشي العمل بالمديريات ، ودعم وتعزيز قدراتهم العملية والقانونية ، وتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول تطبيق أحكام القانون ومواده ، والقوانين ذات الصلة ، لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال،وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وكذلك تعزيز ملفات التعاون مع الجهات الشريكة لتحقيق التطبيق الأمثل لمعايير العمل الدولية التى وقعت الدولة المصرية عليها لإيجاد مناخ عمل لائق ، وأضاف مدير المديرية أنه حاضر في الورشة التدريبية علاء عبد الموجود ممثل عن الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، وإبراهيم شعبان ممثل عن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وهناء عبد الرحيم من الإدارة العامة للتدريب بالوزارة، وماريان إبراهيم من مديرية العمل ببورسعيد ، ومنير رمضان من مديرية العمل ببنى سويف..