اتحاد الكرة يفتح باب القيد الإضافى لـ«الأهلى والزمالك» قبل السوبر الإفريقى

أعلن اتحاد الكرة المصرى برئاسة جمال علام، فى خطوة مفاجئة، عن منح ناديى الأهلى والزمالك فرصة لتسجيل صفقات جديدة قبل مباراة السوبر الإفريقى، والتى ستجمعهما يوم 27 سبتمبر الجارى فى السعودية.

وقرر اتحاد الكرة فتح باب القيد الإضافى يوم 31 أغسطس، وهو آخر يوم لتسجيل اللاعبين فى البطولات الأفريقية، ما يتيح للأهلى والزمالك فرصة لتسجيل صفقاتهما الجديدة قبل السوبر.

وجاء القرار فى الوقت المناسب لنادى الزمالك الذى يعانى من إيقاف القيد، حيث سيتمكن من تسجيل أى صفقات جديدة فى حال تمكن من رفع الإيقاف، ويستفيد النادى الأهلى أيضًا من هذا القرار، حيث يمكنه تسجيل صفقاته الجديدة مثل يوسف أيمن ويحيى عطية الله قبل مباراة السوبر الإفريقى.

ويأتى هذا القرار استجابة لرغبة الأندية فى تدعيم صفوفها قبل خوض البطولات الأفريقية، بما يتوافق مع لوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، والتى تسمح للأندية بتسجيل لاعبين جدد قبل دور الـ32 من البطولات الأفريقية.

ويواجه نادى الزمالك تحدى رفع إيقاف القيد المفروض عليه من قبل الفيفا، حيث لا يتوفر لدى الأبيض الكثير من الوقت لإتمام الصفقات الجديدة قبل غلق باب القيد.

ويعتبر قرار اتحاد كرة القدم المصرى بفتح باب القيد قبل مباراة السوبر الإفريقى، خطوة إيجابية تساهم فى زيادة الإثارة والمتعة فى هذه المباراة المرتقبة.