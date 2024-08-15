برلماني يطالب بكشف إجراءات تظلمات الثانوية العامة ونتائج التحقيق في حالات الغش الجماعي

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ بسؤال موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 والتى بدأت الخميس 8 اغسطس.

وأشار منصور إلى ورود شكاوى من بعض الطلبة والطالبات بأنهم فوجئوا أثناء عمل إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11 /8 / 2024، بأن الاوراق التى تم الاطلاع عليها ليست أوراقهم، وتساءل منصور: ما هي الإجراءات التى تضمن حيادية نتائج التظلمات؟ وما هى الإجراءات التى تتم لمنع تغيير الأوراق أو تبديلها بين الطلبة سواء عن قصد أو غير قصد؟ وكيف حدث هذا الخطأ؟ مطالبًا بحتمية انتداب خبراء خطوط فى حضور الطلبة لاستبيان الحقيقة.

واستنكر النائب: كيف لطالبة متفوقة من الإعدادية إلى الصف الثاني الثانوي أن تحصل على مجموع 43% فى الثانوية العامة، هل هو تكرار لفتاة صفر الثانوية؟

وكذلك طالب النائب بمعرفة الإجراءات التى تمت بشأن حالات الغش فى امتحانات الثانوية العامة، حيث أشار إيهاب منصر إلى أن بعض المدارس حدث بها غش جماعي مثل مدينة الصالحية في الشرقية، حيث تواردت الأنباء عن ان مئات الطلبة في مدرسة هناك حصلوا على 90% وأكثر، ومئات الطلبة حصلوا على نسبة أعلى من 90% بمدرسة بدكرنس بالدقهلية، وطالب منصور بموافاته ببيانات الطلبة في هذه المدارس ومتى تم نقلهم لها.