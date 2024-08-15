7 تكليفات من وزير العمل لتوفير بيئة العمل اللائقة بموقع المحطة النووية بالضبعة

استقبل ،اليوم الخميس،الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، السيد محمد جبران وزير العمل،والوفد المرافق له بموقع المحطة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح

وأوضح البيان الصحفي أبرز التوجيهات التي أعلن عنها الوزير جبران خلال الزيارة لتحقيق مطالب الشركات وتوفير بيئة العمل اللائقة، وهي

..1- زيادة عدد العاملين بمكتب عمل الضبعة وتطويره حتي يتناسب مع الزيادات من العاملين في المشروع ..2- إصدار شهادات قياس مستوي مهارة داخل مكتب عمل الضبعة..3- تنظيم دورات للسلامة والصحة المهنية ، وكذلك الإسعافات الأولية من خلال الوزارة بالمجان للعاملين بالمشروع..4- توفير العمالة المطلوبة المُدربة بعد إجتياز الإختبارات بمراكز التدريب التابعة للوزارة وتحرير عقود عمل لهم تتناسب مع طبيعة المنطقة للإستدامة في العمل..5- سرعة استخراج تصاريح العمل للأجانب مع المتابعة الشخصية من مكتب الوزير لعدم تأخير اي تصاريح..6 – إعداد برامج تدريببة لتوعية الشركات بقوانين العمل،والقوانين ذات الصلة ..7- الموافقة علي ترخيص لمركز تدريب بالموقع بعد الانتهاء من الإنشاءات..