بنسبه نجاح ٩٩.٥٪.. وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يعتمد نتيجة الصف الثالث بمدارس التمريض لعام ٢٠٢٣ _ ٢٠٢٤

اعتمد الدكتور حموده الجزار -وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ؛ والرئيس العام للامتحانات بمدارس للتمريض بالقليوبية نتيجه امتحانات الصف الثالث – الدور الاول لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤

والتي تضم :مدرسه تمريض الزهراء بنات ببنها؛ مدرسه تمريض طوخ بنات؛ مدرسه تمريض القناطر بنات ؛ مدرسه تمريض شبين القناطر بنات؛ مدرسه تمريض ميت كنانه بنين حيث تقدم للامتحان هذا العام اجمالي عدد طلبة ٢١٥ طالب وطالبه بنسبه نجاح ٩٩.٥٪.

وتقدمت دكتورة. فاطمة محمد الدسوقي ؛ مدير ادارة التدريب والمدارس بالقليوبية بعرض النتيجة علي وكيل الوزارة ؛ والتي أعرب لها عن خالص الشكر والتقدير كما تقدم الدكتورحموده الجزار بالتهنئة للطلاب الناجحين في مدارس التمريض ، متمنيا لهم أن يكونوا نماذج مشرفة لأسرهم و أوطانهم ومن الكوادر الطبية المؤهلين للعمل على أعلى مستوى، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.