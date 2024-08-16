وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع تطوير “منطقة سور مجري العيون” بمحافظة القاهرة

تابع شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير “منطقة سور مجري العيون”، بمحافظة القاهرة، والذى يجرى تنفيذه ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، والتى تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، ضمن جهود الدولة لتطوير العمران القائم.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروع تطوير “منطقة سور مجري العيون”، يشمل، تنفيذ 79 عمارة سكنية، تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلي فندق “سيتم تشغيله وإدارته من خلال إحدى أكبر الشركات العالمية”، ومول تجارى إدارى ترفيهى، به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف، والمشروع حالياً في مراحله الأخيرة وسيتم تسليم وحداته قريباً.

وأوضح الوزير، أن مشروع تطوير “منطقة سور مجرى العيون”، يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياحى.