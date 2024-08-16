“النقل”: تنشر أحدث تصوير جوي لكوبري اعلي مزلقان أبو حمص على خط سكة حديد القاهرة – الإسكندرية 

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية؛ أحدث تفاصيل مشروع كوبرى أعلى مزلقان ابو حمص ، مشيرة إلى أن المشروع ياتي إستكمالاً لخطة وزارة النقل لالغاء التقاطعات السطحية للطرق على خطوط السكة الحديد وتنفيذ عدد 32 كوبرى اعلى المزلقانات الاكثر خطورة لحل الاختناقات المرورية عند مواقع هذه المزلقانات والحد من الحوادث

وأوضحت أن الكوبري يساهم في تسهيل انتقال المواطنين بمدينة ابوحمص بمحافظة البحيرة ,حيث قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بإنشاء كوبري اعلي مزلقان أبوحمص لحل مشكلة التكدس المستمر للمركبات أمام مزلقان السكة الحديد بمدينة أبوحمص وإيجاد محور مروري جديد لخدمة التوسع العمراني للمدينة، الكوبري تم تشغيله تجريبيا منذ عدة اشهر