قداسة البابا يلتقي وزير الشباب وقيادات الرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الجمعة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقيادات الرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس، في ختام مؤتمرهم الذي انعقد بالقاهرة الأيام الماضية. وذلك على هامش المؤتمر العالمي للكشافة الذي تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رحب قداسة البابا بضيوفه معربًا عن سعادته بوجودهم في مقر الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، متمنيًا لهم قضاء وقت متميز في مصر، ولفت إلى أهمية أن يكون أعضاء الكشافة دعاة سلام.

كما ألقيت عدة كلمات من وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عيسوي رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري، والدكتور أنطوان داود ممثل الاتحاد المصري في الرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس، والدكتور صموئيل متياس الأمين للكشافة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.