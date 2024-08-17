” المهندسين” تعقد مؤتمر عن التعليم الهندسى بنقر النقابة العامة ..غدا

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، عن عقد مؤتمر تحت عنوان “التعليم الهندسي”، وذلك بمشاركة نخبة من خبراء التعليم الهندسي وأساتذة الجامعات، غدا ” الأحد” الموافق 18 أغسطس 2024، مشيرة الى انه من المقرر أن يناقش المؤتمر 3 محاور أساسية على جدول أعماله هي متطلبات الحصول على بكالوريوس الهندسة، اما المحور الثاني: جودة التعليم الهندسي، ويتضمن المحور الثالث احتياجات المجتمع المحلي والدولي من التعليم الهندسي.

واشترطت نقابة المهندسين، لقيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) أن تكون شهادة الدبلوم الفني قد تمت معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة، كما قرر النقابة عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بملف متكامل ومستوفي ومقبول للهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد والمنشأة بقانون رقم 82 لسنة 2006 وتعديلاته في سبيل الحصول على شهادة جودة التعليم والاعتماد وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها الهيئة، حيث لن يتم قيد خريجيها ما لم تحصل تلك المعاهد الهندسية على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الجهة المذكورة بعد31 ديسمبر 2024.