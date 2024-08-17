” عبداللطيف”: تعزيز كافة سبل التعاون مع المحافظات للارتقاء بالعملية التعليمية

أكد محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حرصه على تعزيز كافة سبل التعاون مع المحافظات للارتقاء بالعملية التعليمية وتنفيذ الخطط التي وضعتها الوزارة لتحسين جودة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والمعلمين؛ بما يضمن سير العملية التعليمية بشكل منضبط وجاذب للطلاب.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم ، لمحافظة الشرقية ؛ لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بالمحافظة واستعراض الآليات والحلول التي ستنفذها الادارات التعليمية المختلفة بالمديرية لمواجهة تحديات الكثافة الطلابية وسد العجز في المعلمين وجذب الطلاب للمدارس.

من جهته، رحب حازم الأشموني محافظ الشرقية بالوزير محمد عبد اللطيف وقيادات التعليم، مؤكدًا التزام المحافظة بدعم كافة الجهود الرامية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، وتنفيذ الخطط التعليمية بكفاءة وفعالية لتحقيق بيئة تعليمية مناسبة.

ومن المقرر أن يعقد الوزير والمحافظ اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية، وعدد من مديري المدارس بالمحافظة، لمناقشة الإجراءات التنفيذية لخطة الوزارة في مواجهة التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية؛ استعدادًا للعام الدراسي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، كما سيقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المبانى المدرسية بالمحافظة.