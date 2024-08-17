صوت الشعب يطالب بزيادة سعر توريد قصب السكر والقمح ومحاسبة المتلاعبين في صرف الأسمدة

طالب حزب صوت الشعب، الحكومة بتشديد الرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية، بمحاسبة المتلاعبين من التجار ومسئولى الجمعيات، لضمان صرف الأسمدة على الفلاحين بشكل عادل، وفقا للحيازات الزراعية، وفى التوقيتات المحددة قبل بدء الموسم الزراعى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى أقيم بمحافظة قنا، ونظمه الحاج رضوان هاشم أمين الفلاحين بالأمانة المركزية؛ بعنوان “طموحات الفلاحين بين الواقع والمأمول” بناء على توجيهات د.محمد بدران رئيس الحزب، والمهندسة مروة حسين بوريص الأمين العام، للتعرف على القضايا الملحة التى تواجه الفلاحين؛ مثل التحديات الاقتصادية، ومنظومة صرف الأسمدة ومشكلات الرى والتغيرات المناخية؛ وأسعار توريد الحاصلات الزراعية؛ وإيجاد حلول واقعية وعاجلة لها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الأجهزة التنفيذية.

اجتمعت المهندسة مروة بوريص الأمين العام لحزب صوت ألشعب بعمد وشيوخ محافظه قنا والنائب عبدالفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ، والأمناء المساعدين المهندس أحمد أبوالنجا، ومصطفى الصادق وعلى فهمى، والمستشار باسم جمال أمين محافظة قنا، وعدد من العمد والمشايخ وعواقل العائلات، من بينهم عبدالفتاح دنقل، وعلى عبيدالله، وخالد محمد هاشم، ومحمد النقيرى، وعادل على غزالى، وأحمد قطب الرجال، وهاشم شكرى، وحمدى إبراهيم غزالى، وممثلوا جامعة جنوب الوادى، والمهتمين بالشأن الزراعى، وعدد كبير من المزارعين من أبناء محافظة قنا، الذين تحدثوا عن هموم الفلاحين، فى جميع المحافظات.

وقالت المهندسة مروة بوريص الأمين العام لحزب صوت الشعب، أن المؤتمر الجماهيرى، تناول عددا من القضايا المهمة التى تشغل اهتمامات الفلاحين، ومن بينها آليات صرف الأسمدة المدعمة على الفلاحين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ولا يتم بيعه فى السوق السوداء، والعودة مرة أخرى إلى صرف الأسمدة من أفرع بنوك التنمية الزراعية، بموجب الكارت الذكى، حتى يستطيع الفلاح صرف حصته كاملة من الأسمدة.

وأضافت أن مؤتمر حزب صوت الشعب طالب أيضا بضرورة زيادة سعر قصب السكر، لتشجيع الفلاحين على توريد المحصول إلى مصانع السكر، بدلا من بيعه، بأسعار مضاعفة، إلى أصحاب عصارات القصب ومصانع العسل الأسود، وتحديد سعر توريد القمح، لتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعته، بما يساهم فى تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائى من السلع الاستراتيجية، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، والحفاظ على العملة الأجنبية.

وأوضحت مروة بوريص أن مؤتمر حزب صوت الشعب، طالب أيضًا بعودة الإرشاد الزراعى، وتفعيل دور مراكز البحوث الزراعية، لعلاج المشاكل الناجمة عن التغيرات المناخية والأمراض التى تهدد المحاصيل الزراعية، فضلا عن تعديل نظام مناوبات الرى، وتقليل الفترة الزمنية للمناوبات فى ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، واحتياج المحاصيل الزراعية للمياه.

وشددت الأمين العام لحزب صوت الشعب على ضرورة التوسع فى تطبيق كارت الفلاح، لحصول المزارعين على حقوقهم كاملة، وفقا لحيازاتهم الزراعية، مع مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل المزارعين الذين يمتلكون حيازات صغيرة، فضلا عن خضوعهم لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وفى ختام المؤتمر، بعث المشاركون رسالة تأييد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعمه للفلاحين.