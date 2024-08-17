” التعليم العالى” غداً.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إنه من المقرر أن يعقد دكتور أيمن عاشور ؛ غدا الأحد، مؤتمرا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، بمقر وزارة التعليم العالى بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وقد أغلق مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أمس الجمعة، باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى، وذلك وفقا للجدول الزمنى لأعمال المرحلة التى انطلقت يوم الإثنين 12 أغسطس الجارى، مشيرا الى ترقب إعلان نتائج المرحلة الأولى، وذلك قبل اعتماد النتيجة وإعلانها غدا.

وبدأ مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات فى فرز رغبات الطلاب المسجلين للرغبات من طلاب المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكترونى تمهيداً لعقد اجتماع اللجنة العليا للتنسيق لبحث الرغبات وشرائح الطلاب تمهيداً لأعلان النتيجة، مع التأكيد على عدم إعادة الترشيح لأى طالب بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق ، ومن المقرر أن يتم إتاحة النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكترونى حتى يتعرف عليها الطالب إلكترونياً باستخدام رقم الجلوس والرقم السرى، هلى أن يكون طباعة بطاقة الترشيح النهائية التى يتوجه بها الطلاب إلى الجامعات بعد مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية.

وكان مكتب التنسيق أعلن أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025، بلغ حتى أمس الجمعة 107 ألف طالب وطالبة.