حقوق إنسان البرلمان: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور 2014

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء كنتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور 2014.

وأشار رضوان إلى أن هذه التعديلات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسب أنه أداة تنفيذ قانون العقوبات وبما يكفل التوافق مع النصوص الدستورية وبما يتصل إتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس لجنة حقوق الإنسان بالاجتماع المنعقد اليوم السبت، بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستعراض أعمال اللجنة الفرعية التي تم تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.