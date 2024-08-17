نقابة المحامين: مناقشة كافة التفصيلات باجتماعات لجنة صياغة مشروع الإجراءات الجنائية للوصول لصياغات تشريعية متوازنة تحقق الضمانات الدستورية حقوق وحريات المواطنين

أشاد ممثل نقابة المحامين السيد محمود الداخلي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، موجهًا الشكر لرئيس مجلس النواب على حرصه على تمثيل نقابة المحامين في اللجنة الفرعية، مؤكدًا انه تم مناقشة كافة التفصيلات في اجتماعات اللجنة الفرعية للوصول إلى صياغات تشريعية متوازنة تحقق الضمانات الدستورية وتحمي حقوق وحريات المواطنين، وتخفف عن كاهل المحاكم والمتقاضين.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع المنعقد اليوم السبت، بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستعراض أعمال اللجنة الفرعية التي تم تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، على رأسهم النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وأشار “جبالي” إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة رئيس الجمهورية.