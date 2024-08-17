“النقل”:  الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورات جديدة من العاملين بوزارتى النقل والمالية

فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بكافة المجالات العلمية الحديثة ، قامت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج دورات جديدة من الهيئات التابعة لوزارة النقل ومصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية .

بدأت الفعاليات بإستعراض ومناقشة البحث الجماعى للدورات والذى أظهر مدى ما وصل إليه المتدربين من مستوى متميز على يد نخبة من المتخصصين فى مجالات عملهم ، كما تم عرض الموقف التدريبى الذى تضمن شرح برنامج الدورات ومدى ما إكتسبه المتدربين من مستوى علمى ومعرفى ، تلى ذلك إعلان نتيجة الدورة .

وألقى الفريق كامل الوزير ؛ وزير النقل؛ كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر فى تدريب وتأهيل العاملين بوزارة النقل من خلال إعداد كوادر تعمل وفقاً لأعلى درجات الإنضباط الذاتى مؤهلة بالعلوم الحديثة بما يواكب التطور التكنولوجى المتلاحق فى مختلف المجالات .

فيما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنياً لهم التوفيق فى حياتهم العملية ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث منظومة الإعداد والتأهيل بشكل مستمر لتخريج أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة قادرة على خدمة وطنهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة وأعرب الدارسون عن شكرهم للقوات المسلحة على ما لمسوه من رعاية وإهتمام خلال فترة التدريب .

وفى ختام الفعاليات تم تبادل الدروع وتكريم أوائل الدورات تقديراً لتميزهم فى آداء المهام المكلفين بها خلال مدة الدورة .