وزير العدل: مشروع الإجراءات الجنائية يتضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي وتنظيم دقيق لأحكامه

وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يمس جميع المواطنين.

وأشاد وزير العدل بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية، واصفًا المشروع بأنه تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي، وتنظيم دقيق لأحكامه، وتنظيم كامل للتدابير في كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما يسهل تطبيقه العملي في المحاكم وعلى المتقاضين.

موجهًا الشكر والتحية للجنة الفرعية على جهدها المبذول في إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية بصياغات منضبطة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع المنعقد اليوم السبت، بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستعراض أعمال اللجنة الفرعية التي تم تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، على رأسهم النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وأشار “جبالي” إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة رئيس الجمهورية.