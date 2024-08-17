قبول دفعة جديدة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل للعام الدراسي2024/2025

أعلن ” المعهد العالي لتكنولوجيا النقل” بوردان عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة (رياضة) أو الثانوية الفنية نظام ال 3 سنوات (كهرباء – ميكانيكا) ذكور ، فعلي راغبى التقديم للمعهد مراعاة ما يلى :-

1- تسجيل رغبة الالتحاق بالمعهد عن طريق موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى ، والذى يصبح متاحا للطلاب مع بدء اعمال مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، عقب ظهور نتيجة الشهادة الثانوية ، ولا داعى مطلقا للحضور الى مقر المعهد بوردان – محافظة الجيزة ، الا بعد قبول الترشيح عن طريق مكتب التنسيق ، ووفق التعليمات التى ستصدرها إدارة المعهد حين ذلك

2- طلاب الثانويةالعامة متاح لهم التسجيل بجميع مراحل التنسيق (الاولى – الثانية – الثالثة) ، طلاب الدبلومات الفنية يتاح لهم التسجيل خلال المرحلة الثالثة فقط .

3- يحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول بالمعهد لكلا الشهادتين (الثانوية العامة والفنية) بناءا على مجاميع الطلاب الراغبين بالالتحاق بالمعهد ، ويتم ارسال كشوف باسماء الطلاب المرشحين بالقبول الى ادارة المعهد كما ان الحد الأدنى للقبول بالمعهد يتغير من عام لآخر .

4- يتم عمل اختبارات القدرات للطلبة الذين جري ترشيحهم عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالمعهد (لياقة طبية – لياقة بدنية – سمات – هيئة).وفي حال عدم اجتياز اي طالب للاختبارات يتم ترشيحه للرغبة التالية مباشرة عن طريق موقع التنسيق .

5- الدراسة بالمعهد لمدة اربع سنوات (بنظام ٢+٢) للحصول على درجة البكالوريوس ( حيث يمكن للطالب أن يكتفى بسنتين دراسيتين والحصول على دبلوم فنى فوق متوسط ، او الدراسة لعامين إضافيين والحصول على درجة البكالوريوس.

6- الدراسة بالمعهد عن بنظام الإقامة الداخلية خلال ايام الدراسة ، والمعهد بمصروفات مقابل جزء من تكاليف الاقامة والاعاشة.

7- الاقسام المتاحة حاليا بالمعهد هي اقسام تكنولوجيا ميكانيكا الوحدات المتحركة ( والتي تؤهل لوظائف قائد قطار ،تكنولوجى ميكانيكا ديزل -تكنولوجى كهرباء ). وقسم تكنولوجيا التحكم والاشارات الكهربية والتي تؤهل لوظيفة ( تكنولوجى اشارات او تحكم .

8- المعهد للذكور فقط واقصى سن للقبول ٢٢ عاما (خريج العام الحالى).

9- يتم منح الاولوية في التعيين المسابقات وإعلانات التوظيف التي تنشرها الهيئة لطلبة المعهد العالي لتكنولوجيا النقل حيث يتم توظيفهم بنظام (التعاقد – التعيين)بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، هيئة الانفاق ، شركات تشغيل المترو ، شركة تشغيل وصيانة القطار الخفيف ، كما يجري بدء التعاقد مع شركات تشغيل القطارات بالمانيا بعد إجتياز إختبارات القبول بها .

10- المعهد تابع لوزارة النقل وباشراف وزارة التعليم العالي ويؤجل التجنيد ، وموقع المعهد بمحافظة الجيزة – قرية وردان .

يهدف المعهد إلي تخريج دفعات من المتخصصين فى مجالات النقل المختلفة قادرين علي تلبية متطلبات سوق العمل، وذلك فى ظل الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع النقل وبخاصة النقل السككي.