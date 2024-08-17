وزير الشئون النيابية: مشروع الإجراءات الجنائية وضع بدائل الحبس الاحتياطي وضمانات متعددة للحقوق والحريات

وجه المستشار محمود فوزى (وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى، الشكر لرئيس المجلس واللجنة الفرعية، مشيدًا بمبادرة مجلس النواب بوضع مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، مشيرًا الى حاجة الدولة الماسة لإصدار هذا القانون في ظل ما اتخذته من خطوات في مجال حقوق الإنسان، مثمنًا بما تضمنه مشروع القانون من أحكام أبرزها وضع بدائل الحبس الاحتياطي، وكذلك ما تضمنه المشروع المعروض من ضمانات متعددة للحقوق والحريات.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع المنعقد اليوم السبت، بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستعراض أعمال اللجنة الفرعية التي تم تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، على رأسهم النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وأشار “جبالي” إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة رئيس الجمهورية.