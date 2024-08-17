قداسة البابا يشهد ختام برنامج اللغات الصيفي 2024
شهد قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم السبت، ختام الدورة السابعة من برنامج اللغات الصيفي الذي ينفذه المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات ضمن برامج عيون مصر لتطوير التعليم، التابعة للمكتب ذاته.
حيث يتم ضمن برنامج اللغات الصيفي الذي بدأ في صيف 2016 للأولاد والبنات من سن 11 سنة إلى 17 سنة، تعليم اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
وتم توزيع شهادات التقدير على المشاركين في الدورة، وحرص قداسة البابا على لقاء الطلبة والطالبات والمعلمين وتشجيعهم والتقاط الصور التذكارية، مشجعًا إياهم على دوام التعلم واكتساب الخبرات المختلفة.
واستفاد من البرنامج الصيفي للغات منذ عام 2016 وحتى الآن 1895 طالبًا، من عدد من المحافظات، منهم 310 طالب وطالبة من القاهرة، شاركوا في الدورة المنتهية اليوم.
ويقوم بالتدريس في هذا البرنامج معلمون يأتون خصيصًا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا للتدريس فيه. ويهدف البرنامج إلى تطوير وبناء أجيال مواكبة للعصر ومؤهلة لسوق العمل العالمي.
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