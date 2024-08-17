قداسة البابا يشهد ختام برنامج اللغات الصيفي 2024

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم السبت، ختام الدورة السابعة من برنامج اللغات الصيفي الذي ينفذه المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات ضمن برامج عيون مصر لتطوير التعليم، التابعة للمكتب ذاته.

حيث يتم ضمن برنامج اللغات الصيفي الذي بدأ في صيف 2016 للأولاد والبنات من سن 11 سنة إلى 17 سنة، تعليم اللغتين الإنجليزية والفرنسية.