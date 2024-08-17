النائبة آمال رزق الله تكرّم سارة سمير صاحبة الميدالية الفضية في أولمبياد باريس

كرّمت الدكتورة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، اللاعبة سارة سمير، بنت محافظة الإسماعيلية، لحصولها على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، ورفع اسم مصر.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ووفدا من جهاز الرياضة للقوات المسلحة، قد استقبلوا اللاعبة سارة سمير وبعثة المنتخب المصرى المشارك فى دورة الألعاب الأولمبية هذا العام، فور وصولها إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيرى حافل بمطار القاهرة الدولى.

وتعتبر سارة سمير لاعبة المؤسسة الرياضية العسكرية بالإسماعيلية، ونجحت فى تحقيق المركز الثانى وحصد الميدالية الفضية فى منافسات رياضة رفع الأثقال وزن 81 كيلو جرام، بدورة الألعاب الأولمبية باريس.