رئيس حزب الوفد: قانون الإجراءات الجنائية تضمن حقوق وحريات غير مسبوقة

تقدم الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد بالشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على دعوته لحضور اجتماع البرلمان لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المنعقد بمجلس النواب بحضور وزيري العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطني، وعدد من الشخصيات العامة.

وأضاف يمامه في كلمته في الاجتماع الذي انعقد اليوم بمقر البرلمان: أن مجلس النواب لو لم يصدر خلال أربعة دور انعقاد في فصله لتشريعي الثاني الحالي، غير قانون الإجراءات الجنائية لكفاه فخراً بذلك، وأشاد بمجلس النواب ورئيسه المستشار الدكتور حنفي جبالي في إعداد هذا المشروع.

وتابع رئيس الوفد: أتحدث اليكم وأنا عضو بنقابة المحامين منذ أكثر من 50 عام، وكذلك عضو هيئة تدريس للقانون منذ عام 1990 وأعلم قيمة قانون الإجراءات الجنائية وأهميته الذي يعتبر من القوانين المكملة للدستور، باعتباره قانون الحقوق والحريات وقانون حماية المجتمع والمجني عليه والمتهم أيضًا.

ولفت عبدالسند يمامة إلى أن هذا القانون الذي صدر عام 1950 ووردت عليه العديد من التعديلات وأصبح غير ملائم للوضع الحالي والتغيير الذي طرأ على المجتمع وأصابه من العوار ما أصابه، الأمر الذي يحتم تغيره إلى الأفضل.

مطالبًا أعضاء لجنة الشئون الدستوريه التشريعيه بالبرلمان إلى عدم تغيير مواد القانون التي تضمنت في سطورها حقوق وحريات لم تكن موجودة وغير مسبوقة، بالإضافة إلى مزيد من الضمانات والحريات بمشروع القانون.

وشدد عبدالسند يمامة: إننا موجودين اليوم ليس لمناقشة مواد مشروع القانون ولكن لمناقشة فلسفة القانون واهميته، وأعلن تأييدي لمشروع القانون الذي سيحقق مزيد من الضمانات والحقوق والحريات للشعب المصري العظيم.