جامعة بنها تطلق مسابقة أفضل المواقع الإلكترونية لكليات الجامعة

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة عن أطلاق مسابقة أفضل المواقع الإلكترونية لكليات جامعة بنها، وذلك في إطار المحافظة على استمرارية حداثة البيانات ومصداقيتها، وضمان دقتها.

وأضاف الجيزاوي أن مثل هذه المسابقات تهدف إلى خلق روح التنافس بين الكليات للارتقاء بمستوي المواقع الإلكترونية للكليات.

كما انه من خلال متابعة الملايين من الحسابات المفتوحة على موقع فيسبوك أصبح من السهل إنشاء حسابات وهمية، وتعمل أحيانا على نشر أخبار ليست مؤكدة، لذا من الضروري نشر الاخبار على مواقع التواصل الأجتماعي الرسمية للكليه والمتاح الرابط الخاص بها على موقع الكلية، بغرض مساعدة منسوبي الجامعة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في متابعة الأخبار من مصدر موثوق.

الجدير بالذكر موافقه مجلس الجامعة على تخصيص عدد 3 جوائز، مرتين سنوياً، على أن تكون قيمة الجائزة الأولى 10,000 جنية والجائزة الثانية 6,000 جنية والجائزة الثالثة 4,000 جنية.

وقد أشار الدكتور شادي المشد المدير التنفيذي للمعلومات أن معايير المسابقة تتضمن الاتي: عدد الأخبار على موقع الكلية، نسبة استكمال بيانات قيادات الكليات، نسبة استكمال بيانات الكليات،عدد الأخبار على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.