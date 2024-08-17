برلماني: القيادة السياسية تحرص على تلبية احتياجات المواطنين

قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، إنه يتوجه بالشكر إلى القيادة السياسية الحكيمة، على حرصها على تطوير ودعم منظومتي التعليم والصحة والاهتمام الكبير ببناء الإنسان المصري، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار البنا إلى أن الحكومة الجديدة تعمل بروح الجمهورية الجديدة في ظل ما نراه حالياً من تناغم وتعاون وتنسيق بين الوزارات من أجل تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، وفي إطار ذلك ما يتم من التوافق والتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم، وحرص وزارة التضامن على توفير قطعة أرض في المرج لإنشاء مجمع خدمات تعليمية لخدمة أهالي المرج، وهو ما يدل على حسن اختيار الوزراء والالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح النائب أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كانت قد تفقدت عدداً من المؤسسات التابعة للوزارة في منطقة المرج، حيث قامت بتفقد قطعة أرض فضاء بجوار مجمع خدمات الإعاقة لكبار السن بالمرج للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وذلك لإنشاء مجمع مدارس يقدم خدمات تعليمية لأهل المنطقة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه تم خلال الجولة التفقدية استعراض تفاصيل المشروع، وسبل استغلال الأرض التي تمتد على مساحة ٣ أفدنة لإنشاء مجمع المدارس التعليمية، بما يخدم ٩ مناطق سكنية بحي المرج، موجها خالص الشكر والتقدير إلى وزيرة التضامن الاجتماعي على التعاون الكبير والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم من أجل توفير خدمات تعليمية جيدة ولائقة لأهالي المرج، كما توجه بالشكر لمحافظ القاهرة وقيادات المحافظة والمسئولين بحي المرج ومسئولي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم في المرج، لحرص الجميع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.