المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام
المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام
متابعات

وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركتي “الدلتا للصلب” و”النصر للزجاج والبلور”

كتب محمد مختار
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قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بجولة ميدانية في شركتي مصانع الدلتا للصلب والنصر لصناعة الزجاج والبلور بمحافظة القليوبية، التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

تفقد المهندس محمد شيمي، خلال جولته في “الدلتا للصلب” بحضور المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية، خطوط إنتاج البليت ومسابك الصلب والزهر و الورش والمعامل، وتابع مراحل وعمليات الإنتاج. كما أجرى الوزير زيارة إلى شركة النصر للزجاج والبلور، تفقد خلالها مصانع إنتاج ألواح الزجاج المنقوش وأدوات المائدة، بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية. واستعرض نماذج من المنتجات والعمليات التصنيعية، وكذلك حجم الطاقات الإنتاجية وخطط التطوير والرؤية المستقبلية والصادرات للأسواق الخارجية، إذ تصدر الشركة أكثر من 60% من إنتاجها إلى نحو 35 دولة.

محمد مختار
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