وزير قطاع الأعمال: خطة لدعم وتنمية الأصول الصناعية والإنتاجية التابعة

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة حريصة على تنمية القطاعات الصناعية والإنتاجية التابعة لها وتعزيز قدراتها الإنتاجية والاستغلال الأمثل لأصولها ومواردها المتاحة في إطار توجه الدولة بدعم وتعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا.

وأشار إلى الترحيب بالتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، وضرورة العمل على تطوير المنتجات والارتقاء بجودتها، وتحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، والاهتمام بتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة العاملين.