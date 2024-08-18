“سويلم ” :تعاون مصرى بحريني فى مجال “التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء”

إستقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية ، حيث تم خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين مصر والبحرين في مجال الموارد المائية .

وقد أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء السيدة السفيرة ، مشيراً لحرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة البحرين ومختلف الدول العربية من خلال تبادل الأفكار والتعرف على التجارب الناجحة بمختلف الدول وبما ينعكس على تحسين عملية إدارة المياه بالمنطقة العربية ، ومن جانبها .. توجهت السفيرة بالتهنئة للدكتور سويلم بتجديد ثقة القيادة السياسية في سيادته وزيراً للموارد المائية والرى ، وأشارت سيادتها لتشابه التحديات المائية التي تواجه مصر والبحرين وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين البلدين لتحسين عملية إدارة المياه والتعامل الفعال مع الشح المائى الذى يواجه كلا البلدين وأعربت السفيرة البحرينية عن رغبة بلادها في التعاون مع مصر في مجال معالجة مياه الصرف الزراعى ، والإطلاع على الخبرة المصرية في هذا المجال خاصة في ظل قيام البحرين حالياً بدراسة مقترح لإقامة محطة لمعالجة المياه ، وقد أكد الدكتور سويلم على ترحيب مصر بالتعاون مع البحرين فى هذا المجال ، متوجهاً بالدعوة ل إبراهيم الحواج وزير الأشغال البحريني والمتخصصين من الجانب البحرينى لزيارة محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر لمعالجة المياه ، كما أشار الدكتور سويلم لأهمية التعاون بين البلدين فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد أدوات التعامل مع تحديات المياه والغذاء في العالم العربى .

كما أشار الدكتور سويلم لأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدريب وبناء قدرات العاملين في مجال المياه من خلال الإستفادة من الأمكانيات المتميزة لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى ، بالإضافة لتعزيز التعاون البحثى بين البلدين من خلال الإستفادة بإمكانيات المركز القومي لبحوث المياه وغيره من الجهات البحثية بالبلدين .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة البحرين لدعم مبادرة AWARe التى تستهدف توفير الدعم للدول النامية وخاصة الدول الافريقية لتنفيذ مشروعات على الأرض فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية .

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه تم توجيه الدعوة للسيد/ إبراهيم الحواج وزير الاشغال البحرينى للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه ، مؤكداً على أهمية مشاركة دولة البحرين الشقيقة في فعاليات الإسبوع لإثراء المناقشات وتبادل الخبرات في مجال المياه مع مصر ومختلف الدول .