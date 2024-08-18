إعلان نتائج القبول لطلاب الثانويه العامه بجامعة بنها الاهليه ..اليوم

أعلنت جامعة بنها الاهليه عن البدء في إعلان نتائج طلاب الثانويه العامه المصريه المتقدمين للالتحاق بالجامعة للعام الأكاديمي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ علي النحو التالي: المرحلة الأولي:

الجمعه الموافق ١٦ اغسطس: ارسال اشعارات القبول المبدئي لكليات:

– الطب البشري: بحد ادني ٩٠%

– الهندسة: بحد ادني ٧٨%

– اقتصاد وادارة الاعمال: بحد ادني ٥٣%

الاحد الموافق ١٨ أغسطس:

إرسال اشعارات القبول المبدئي لكليات:

الاسنان: بحد ادني ٨٧%

العلاج الطبيعي: بحد ادني ٨٥%

وطالبت الجامعة من الطلاب المتقدمين بمتابعة الاشعارات والبريد الالكتروني المسجل على حساب الطالب على نظام التقدم الالكتروني.

في حال القبول يرجى سرعة تقديم أصول الاوراق للجامعة فى خلال 48 ساعة (2 يوم عمل) من تاريخ إرسال الايميلعلماً بانه في حالة عدم الحضور في المواعيد المحدده يعتبر الترشيح لاغياً، مشيرة إلى انه يوجد مراحل اخري للقبول سيتم الاعلان عنها تباعا.