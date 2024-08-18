“عاشور”: فتح المزيد من قنوات التعاون العلمي والبحثي مع مختلف دول العالم

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص مصر على فتح المزيد من قنوات التعاون العلمي والبحثي مع مختلف دول العالم، مشيدًا بعُمق العلاقات الثنائية التى تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى شتى المجالات، خاصة المجالات التعليمية والبحثية، التى أثمرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، والتنفيذ المُشترك للكثير من المشروعات الهادفة، لافتًا إلى أهمية استمرار التعاون فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين.

وفي هذا الاطار، أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار عن انتهاء فعاليات المرحلة الثالثة من برنامج “ابتكار مصر”، حيث تأهل خمسة فرق بحثية للمرحلة الثالثة من هذا البرنامج، وفي هذا الإطار سافر خمسة مبتكرين، يمثلون أفضل الفرق في البرنامح إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتدريب العملي في إحدى الحاضنات بمعهد جورجيا التقني؛ لتنمية مهاراتهم وتطوير مشروعاتهم.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالشراكة المثمرة بين الهيئة والأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي أثمرت عن إطلاق برنامج “ابتكار مصر” بتمويل من الصندوق المصري الأمريكي المشترك للعلوم والتكنولوجيا، ويهدف البرنامج إلى دعم المبتكرين المصريين وتعزيز ريادة الأعمال، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحويل افكارهم المبتكرة الى شركات ناشئة، مشيرا إلى أن تدريب المبتكرين المصريين في حاضنة معهد جورجيا التقني يعد فرصة مثمرة لتعزيز تواصلهم مع رواد الأعمال المُبتكرين الدوليين، والمشاركة في ورش عمل مُثمرة، والتعرف على كيفية تسويق أفكارهم بشكل فعال، فضلًا عن تعريفهم بالطرق الرئيسية لبناء الشراكات في مجال الصناعة.

المبتكرون المصريون المؤهلون للمرحلة الثالثة من برنامج ”ابتكار مصر”، هم الباحثين: عبدالله محمد من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وريهام إبراهيم من مركز البحوث الزراعية، ومروة بركة من جامعة الإسكندرية، ورانيا علي من مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وأية محمد من جامعة الأزهر.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ برنامج “ابتكار مصر” خلال الفترة من مايو 2023 حتى يوليو 2024، حيث استهدف 22 فريقًا بحثيًا من مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية، وقد تلقى المشاركون تدريبًا عمليًا مكثفًا لمدة ثمانية أسابيع، وبعد ذلك تم اختيار 10 فرق للمرحلة الثانية للحصول على تدريب متقدم، مدته خمسة أشهر ، من عدة جهات، وهي: (جامعة الإسكندرية، والمركز القومي للبحوث، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وجامعة نيو جيزة، وجامعة الأزهر، ومركز البحوث الزراعية، ومعهد بحوث البترول، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية).

يأتي هذا البرنامج في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز قدرات الباحثين والمبتكرين المصريين، وتمكينهم من تحويل أفكارهم البحثية إلى مشروعات تطبق على أرض الواقع تساهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة في ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون البحثي على المستويين المحلي والدولي.