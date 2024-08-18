وزير العمل يوجه الشكر لمستشارين اثنين و 7 منتدبين على جهودهم خلال الفترة الماضية

وجه محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، الشكر والتقدير، إلى اثنين من المستشارين، و7 منتدبين،على جهودهم وأدائهم المتميز خلال الفترة الماضية،

وتمنى جبران،لهذه المجموعة من المستشارين والمنتدبين،كل التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية..وأكد على أنهم قاموا بتأدية واجبهم خلال فترة عملهم بالوزارة، بكل إجتهاد ،وعلى أكمل وجه،وأن كل منهم كان لديه ملف ، نجح في النهوض به،وتقديم كل ما لديه من خبرات متميزة لخدمة قضايا العمل،وخطط الوطن ..