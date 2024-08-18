“سويلم ” : اهتمام الدولة بجودة التعليم الهندسى بمستوى متميز يخدم سوق العمل فى مصر

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى مؤتمر “التعليم الهندسى” الذى نظمته نقابة المهندسين بمقر النقابة اليوم الأحد الموافق ١٨ اغسطس ٢٠٢٤ وفى كلمته بالمؤتمر .. اكد الدكتور سويلم على اهتمام الدولة المصرية بجودة التعليم الهندسى والاهتمام بتخريج مهندسين على مستوى متميز يخدم سوق العمل فى مصر وخارجها ، مشيدا بمجهودات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى فى مجال تطوير التعليم الهندسى ، ومؤكدا على الدور الهام لنقابة المهندسين فى تعزيز كفاءة المهندسين بما يتوافق مع إحتياجات سوق العمل .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن ما شهدته منظومة الموارد المائية والري من أعمال تطوير خلال الفترة الماضية وما ستشهده مستقبلا يتطلب توفير مهندسين على أعلى مستوى من الكفاءة وبما يحقق مستهدفات التطوير المنشودة ، مشيرا لحرص الوزارة على تعيين مهندسين جدد من شباب الخريجين لزيادة أعداد المهندسين بالوزارة ، وهو أمر حتمى للحفاظ على إستمرار منظومة العمل بالوزارة على يد كوادر متميزة من المهندسين .

وأشار سويلم لوجود العديد من المجالات المتخصصة التى تتطلب وجود مهندسين أكفاء لمتابعتها وادارتها مثل أعمال تطوير منظومة تشغيل السد العالى ، وأعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية ، وإجراءات التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ على قطاع المياه ، وإدارة المياه الجوفية ، والرى الحديث بتقنياته المختلفة ، بالإضافة لمجال معالجة مياه الصرف الزراعي الذى شهد توسعا كبيرا فى الإعتماد عليه مؤخرا لسد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية ، وتقنيات التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء والذى يعد أحد الأدوات الهامة التى يمكن الإعتماد عليها مستقبلا للتعامل مع تحديات المياه والغذاء ، مشيرا الى أن سوق العمل سيستوعب أعدادا كبيرة من المهندسين الأكفاء خلال السنوات القادمة للعمل فى هذه المجالات .

كما أكد الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والري على استعداد للتعاون مع نقابة المهندسين لتدريب مهندسى الوزارة وخاصة الأجيال الجديدة منهم فى مختلف التخصصات الهندسية المرتبطة بأعمال الوزارة .