تعرف على تشكيل بيراميدز فى مواجهة بطل زنزبار

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة جي كيه يو بطل زنزبار، في إطار مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره جي كيه يو في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار ذهاب الدور التمهيدى من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – محمد الشيبى – محمد حمدي

خط الوسط: بلاتى توريه – مهند لاشين – وليد الكرتي – إبراهيم عادل – فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب – إسلام عيسى – مصطفى فتحي – محمود دونجا – محمد رضا بوبو – محمود صابر – محمود زلاكة – دودو الجباس – مروان حمدي