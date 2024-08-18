الجونة يهزم المقاولون العرب فى الدورى الممتاز بهدف نظيف

حقق فريق الجونة فوزًا ثمينًا على نظيره فريق ذئاب الجبل بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب استاد الجبل الأخضر مساء اليوم “الأحد”، ضمن الجولة الـ 34 والأخيرة من الدورى المصرى الممتاز.

ويدين فريق الجونة بالفضل لمهاجمه أيمن موكا فى تحقيق الانتصار أمام المقاولون العرب، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 68.

وبتلك النتيجة، اختتم الجونة موسمه فى الدورى الممتاز بالمركز الثانى عشر برصيد 39 نقطة، فيما تأكد هبوط فريق المقاولون العرب لدورى المحترفين بعد أن جاء فى المركز السابع عشر.

ومن المقرر أن يواجه فريق الجونة نظيره بيراميدز يوم الأربعاء القادم، فى الدور ربع النهائى من بطولة كأس مصر.