التعادل السلبى يحسم مواجهة البنك الأهلى والداخلية بالدورى الممتاز

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة البنك الأهلى والداخلية، التى أقيمت مساء اليوم “الأحد” على ملعب بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

سيطر لاعبو البنك الأهلى على مجريات اللعب خلال المباراة، ولكن تألق الحارس رمضان مصطفى حرمهم من تسجيل هدف الانتصار، لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى.

وبهذه النتيجة، اختتم البنك الأهلى موسمه فى الدورى الممتاز فى المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة، فيما تأكد هبوط فريق الداخلية لدورى المحترفين بعد احتلاله المركز الثامن عشر والأخير.

ومن المقرر أن تستأنف مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر يوم “الثلاثاء” القادم، ولكن فريقا الداخلية والبنك الأهلى ودعا البطولة من دور الـ 32.