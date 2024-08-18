قبول اعتذار خالد بيبو.. وسامى قمصان قائمًا بأعمال مدير الكرة في الأهلي

قررت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى في اجتماعها اليوم بحضور رئيس النادى الكابتن محمود الخطيب، والمشرف العام على الكرة، قبول اعتذار خالد بيبو عن عدم الاستمرار فى منصب مدير الكرة، ووجهت إليه الشكر والتقدير عن جهده الواضح منذ توليه المسئولية والتزامه بثوابت النادى خلال فترة إدارته، كما تم تكليفه بمهمة المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية.

وفى السياق نفسه، قررت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى فى اجتماعها اليوم تكليف سامى قمصان بالقيام بأعمال مدير الكرة بجانب عمله كمدرب عام للفريق، وذلك بعد الاعتذار الذى تقدم به الكابتن خالد بيبو عن عدم الاستمرار فى مهمته.