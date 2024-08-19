جوميز يتحدث عن مصيره مع الزمالك وأزمة فتوح ومنافسة الأهلي

أكد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، استمراره مع الفريق الأبيض فى الموسم المقبل 2024-25.

وقال جوميز فى تصريحات مُتلفزة: «أرغب فى تحقيق كثير من الأشياء مع الزمالك، وعندما أرحل من أى نادٍ تكون هناك منفعة للنادى ولى».

وتابع المدير الفنى للزمالك جوميز: «سعيد بتواجدى فى الزمالك وحديثى الدائم مع اللاعبين، وأنا مستمر رفقة الفريق بالموسم المقبل».

وأضاف جوميز: «يجب أن يكون قرار شراء اللاعبين بين المدرب والإدارة لأنه لو فى يد المدرب سأطلب التعاقد مع مبابى فى الزمالك وهذا أمر غير معقول».

وعن رأيه في أزمة أحمد فتوح، قال جوميز: «أنه يعيش ظروفاً صعبة فى الوقت الحالى، ولكنه لاعب يمتلك إمكانيات جيدة تؤهله للعب فى أفضل الدوريات، وأرى أنه أفضل ظهير أيسر دربته طوال مسيرتى».

وأشار جوميز، إلى إعجابه بقدرات محمود شيكابالا حيث قال عنه: «لديه مهارة فردية لا تصدق كان يمكنه اللعب فى الدورى الإنجليزى لأنه لاعب مميز مختلف ومن أفضل اللاعبين الذين دربتهم فى مسيرتى».

وعن منافسة الأهلى، قال جوزيه جوميز: «من المفترض أن يتحول الفوز على الأهلى لشيء طبيعى والأهم هو الدورى، وكنت أفضل الفوز عليهم فى نهائى الكأس بدلًا من مباراة الدورى».