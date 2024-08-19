جوزيه جوميز: إجبار «زيزو» على البقاء مع الزمالك لن يكون مفيدًا

أوضح المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، موقفه من رحيل صانع الألعاب أحمد سيد «زيزو» عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للاحتراف الخارجى.

وكان مسؤولو نادى الزمالك، قد تلقوا فى الأيام الماضية عرضين من العربى القطرى، ونيوم السعودى للحصول على خدمات «زيزو».

وقال جوزيه جوميز فى تصريحات مُتلفزة:«لا أمانع فى خطوة رحيل «زيزو» عن الزمالك في الفترة الصيفية، وأوافق على رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، إذا كان ذلك يتضمن مصلحة كل الأطراف».

وأضاف المدير الفنى للأبيض جوميز: «إجبار زيزو على البقاء مع فريق الزمالك، لن يكون مفيدًا لنا من الجانب الفنى، لأنه سيفقد شغفه للعب».

وتابع جوزيه جوميز: «فى حال رحيل «زيزو» عن الزمالك، فيجب على إدارة النادى توفير البديل المناسب لتعويضه، أنه لاعب محترف وملتزم وأول من يحضر للتدريبات».