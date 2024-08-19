وسام أبو على يستعرض إنجازاته مع الأهلى خلال نصف موسم

استعرض مهاجم الأهلى، الفلسطينى الدولى وسام أبو على، إنجازاته مع المارد الأحمر منذ انضمامه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وساهم وسام أبو على، بأهدافه الحاسمة، فى فوز الأهلى بلقب الدورى المصرى الممتاز «دورىNile»، لموسم 2023/24 بعد منافسة قوية مع بيراميدز حتى الرمق الأخير.

ونشر وسام أبو على عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»: «فى 6 أشهر، الفوز بلقبى دورى أبطال إفريقيا والدورى المصرى.. وهداف الدورى».

وانضم وسام أبو على، إلى الأهلى قادماً من سيريوس السويدى فى يناير الماضى، حيث وقع عقداً حتى 2028.

ونجح وسام أبو على، فى انتزاع صدارة قائمة هدافى الدورى المصرى متفوقاً على جميع مهاجمى المسابقة رغم انضمامه إلى الأهلى منذ أشهر قليلة، حيث تصدر وسام أبو على، قائمة هدافى الدورى المصرى بعد تسجيله 18 هدفًا مع فريق الأهلى.

وخاض وسام أبو على، 26 مباراة مع فريق الأهلى فى مختلف البطولات منذ قدومه فى يناير الماضى، وسجل 19 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة، وحقق لقبى دورى أبطال إفريقيا والدورى المصرى إضافة إلى جائزة هداف المسابقة المحلية.