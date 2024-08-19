الأهلى يحصل على مستحقاته من صفقة ديانج الأسبوع المقبل

أكد مصدر فى النادى الأهلى، أن النادى سيحصل على مستحقاته من صفقة بيع أليو ديانج إلى نادى الخلود السعودى فى الأسبوع المقبل.

وقال المصدر في تصريحات إعلامية: «الأهلى يحق له الحصول على 500 ألف دولار أمريكى، قيمة إعارة إليو ديانج إلى الخلود السعودى».

وأوضح المصدر: «بمجرد استلام المبلغ سنقوم بتحويل جزء منه إلى حساب اللاعب، كمكافأة للفوز بالدورى بجانب مكافآت لبعض المباريات».

والجدير بالذكر أن إليو ديانج انضم إلى معسكر الخلود السعودى استعدادا للموسم الجديد، لكن لم يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمى حتى الآن.