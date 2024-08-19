نادى قطر يعلن موعد المؤتمر الصحفى لتقديم أحمد عبد القادر

أعلن نادى قطر القطرى عن إجراء الكشف الطبى لأحمد عبد القادر لاعب النادى الأهلى، اليوم «الإثنين»، وبعدها سيتم عقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن الصفقة.

وأكدت تقارير إعلامية، أنه تم إرسال خطاب للجهات الصحفية يفيد بإجراء اللاعب أحمد عبد القادر الكشف الطبى اليوم صباحا، وتضمن الخطاب أنه سيتم إجراء مؤتمر صحفى فى تمام الساعة الخامسة مساءًا للإعلان وبشكل رسمى عن الصفقة.

وينضم أخمد عبد القادر إلى نادى قطر القطرى، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بعد إتمام الاتفاق مع النادى الأهلى، الذى وافق على إعارة أحمد عبد القادر، بعدما خرج اللاعب من حسابات المدير الفنى للفريق الأحمر، مارسيل كولر.