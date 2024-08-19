” بمؤتمر التعليم الهندسى” .. ” عاشور”: اهتمام الجامعات ببرامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي

شارك دكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر حول “التعليم الهندسي”، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، وطارق النبراوي نقيب المهندسين، ونُخبة من خبراء التعليم الهندسي وأساتذة الجامعات والخبراء والمُتخصصين، وذلك بمقر نقابة المهندسين.

وأوضح عاشور، أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023 تهتم بجودة التعليم ودعم جهود الابتكار وريادة الأعمال، والتكامل بين الجامعات ومختلف المؤسسات، بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، مشيرا إلى اهتمام الجامعات بتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، لافتًا إلى أهمية ومكانة التعليم الهندسي، الذي يعُد أساس النهضة والبناء في المجتمع.

واستعرض الوزير نتائج المشاركة المتميزة لطلاب الجامعات في رالي السيارات الكهربائية الذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة منذ أيام، والذي شهد منافسة قوية بين الطلاب؛ بهدف تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية، لافتًا إلى مشاركة 43 فريقًا طلابيًا من 28 جامعة مصرية، ومشاركة 750 طالبًا وطالبة في نسخة العام الحالي، مشيرًا إلى أن النسخة القادمة من الرالي ستشهد دخول فرق دولية من الجامعات خارج مصر لمسابقة الرالي؛ لزيادة التفاعل والاحتكاك بين الطلاب المصريين وأقرانهم من الخارج.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور أهمية التكامل والتعاون بين المؤسسات التعليمية ونقابة المهندسين؛ للارتقاء بمستوى منظومة التعليم الهندسي في مصر، مؤكدًا اهتمامه بهذا الملف الهام الذي يقع ضمن أولويات عمل الوزارة، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة كافة التوصيات التي يخرج بها المؤتمر للعمل على تحسين وتطوير منظومة التعليم الهندسي في مصر، وتناول المؤتمر مناقشة ثلاثة محاور رئيسية، وهي (متطلبات الحصول على بكالوريوس الهندسة، جودة التعليم الهندسي، احتياجات المجتمع المحلي والدولي من التعليم الهندسي).