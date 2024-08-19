الزمالك يستعد للموسم الجديد نهاية أغسطس

استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة جوزيه جوميز، على انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد 29 أغسطس الجارى، حيث غادر جوميز القاهرة بعد الانتهاء من مواجهة بلدية المحلة فى ختام مسابقة الدورى، ليقضى إجازة نهاية الموسم فى بلاده، ومن المنتظر أن يعود إلى القاهرة يوم 28 ليبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد بعدها مباشرة، استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى، والمقرر لها 27 سبتمبر المقبل فى المملكة العربية السعودية، وكذلك الموسم الجديد.

وقرر جوميز منح مساعديه أندرية بيكى وأحمد مجدى مهمة القيادة الفنية للفريق فى بطولة كاس مصر، خاصة أن بيكي المساعد الوحيد الذى سيقضى إجازة نهاية الموسم فى مصر، فى الوقت الذى يسافر فيه جوميز وباقى مساعيده إلى بلادهم لقضاء العطلة.

وأبلغ جوميز مسئولى القلعة البيضاء بموعد إجازته، ورغبته فى السفر إلى البرتغال من أجل الراحة، الأمر الذى وافقوا عليه، حتى يستطيع الاستعداد والتركيز فى الفترة المقبلة،والتى يقبل فيها الفريق الأبيض على منافسات قوية.