اتحاد الكرة يحدد 21 سبتمبر موعدا مبدئيا لانطلاق دورى المحترفين

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة 21 سبتمبر المقبل موعداً مبدئياً لانطلاق دورى المحترفين فى الموسم الجديد، وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة صعود الفرق الثلاثة الأولى بدورى المحترفين الجديد إلى الدورى الممتاز مباشرة، حيث تم إلغاء فكرة مشاركة الفريق الثالث بدورى المحترفين فى دورة ترقى مع أوائل المجموعات بدورى القسم الثانى ب لتحديد الفريق المتأهل الثالث للدورى الممتاز كما كان الوضع فى الموسم الجديد.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن دورى القسم الثاني أ المعروف باسم دورى المحترفين سيقام من دورين فى الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث الموسم الماضي.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن دورى القسم الثاني ب سيكون من 4 مجموعات فى الموسم المقبل، على أن يتحدد موعد انطلاق هذه المسابقات خلال الساعات المقبلة.