بعد تعثر صفقة بن رمضان.. الأهلى يكثف جهوده لضم عمر الساعى

يكثف مسئولو النادي الأهلى مفاوضاتهم مع نظرائهم فى الإسماعيلى، من أجل حسم صفقة التعاقد مع لاعب وسط الدراويش عمر الساعى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم مركز الوسط بلاعب جيد فى الميركاتو الحالي، لتلبية احتياجات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

وتأتى رغبة النادى الأهلى فى حسم صفقة عمر الساعى، بعد أن تعثرت صفقة التعاقد مع لاعب فرينكفاروزى المجرى، التونسى محمد على بن رمضان خلال فترة الانتقالات الصيفية، فى ظل مغالاة النادى المجرى فى مطالبه المالية نظير التخلى عن لاعبه التونسى، وهو ما قد يجمد الصفقة ويجعل مهمة انتقاله إلى القلعة الحمراء صعبة.

وفتح مسئولو النادى الأهلى خط المفاوضات مع الإسماعيلى من أجل الحصول على خدمات عمر الساعى، فى ظل رغبة اللاعب فى الانضمام للقلعة الحمراء، وتفضيل عرضها عن باقى العروض، ويبقى الاتفاق بين الناديين على الأمور المالية الخاصة بالصفقة.

ويرغب الإسماعيلى فى تحقيق أكبر عائد مالى من بيع عمر الساعى للمساهمة فى حل أزمة إيقاف قيد النادى من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ«فيفا»، بخلاف الحصول على بعض اللاعبين الشباب من صفوف الأهلى على سبيل الإعارة لمدة موسمين لتدعيم صفوفه.