اتحاد الكرة يطالب الزمالك بحسم موقفه من خوض كأس مصر اليوم

طلب مسئولو اتحاد الكرة من نادى الزمالك، تحديد الموقف النهائى من المشاركة فى بطولة كأس مصر للموسم الجارى 2023- 2024، من عدمه قبل الثالثة عصر اليوم، من أجل إخطار الجهات الأمنية والاستاد وتعيين طاقم الحكام.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل فى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

وكانت أنباء ترددت خلال الساعات الماضية عن استفسار مجلس إدارة الزمالك عن العقوبات الخاصة بالانسحاب من كأس مصر.

من ناحية أخرى، استقر مجلس ادارة اتحاد الكرة على إقامة مباريات بطولة السوبر المصرى الرباعى خلال الفترة من 18 حتى 21 أكتوبر المقبل بالإمارات.

وكان اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مواعيد لإقامة مباريات السوبر المصرى الرباعى، والذى يقام بمشاركة بطل الدورى المصرى وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، بجانب فريق رابع يتم توجيه الدعوة له من الجانب الإماراتى مستضيف البطولة.