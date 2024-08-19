محمد صبحى
رياضة

الزمالك يُجهز محمد صبحى قبل مواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقى

كتب أشرف عبد السلام
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يبذل الجهاز الطبى لفريق الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، مجهودًا مضاعفًا من أجل تجهيز الحارس محمد صبحى الذى تعرض لإصابة بشرخ فى عظمة الكتف أثناء الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى الدورى، ما أدى لاستبعاد اللاعب من حسابات الجهاز الفنى، خاصة أن تلك الإصابة تحتاج لفترة تأهيل تصل إلى 4 أسابيع حتى يتمكن الحارس من العودة للمشاركة فى التدريبات، ومن ثم المباريات الرسمية للفارس الأبيض.

ويعمل الجهاز الطبى للزمالك الفترة الحالية على تجهيز محمد صبحى من الناحية الطبية حتى يعود للتدريبات والمشاركة مع الفريق فى فترة الإعداد للموسم الجديد، وليصبح الحارس جاهزًا للمشاركة مع الزمالك فى مباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلى، والمقرر لها 27 سبتمبر المقبل فى المملكة العربية السعودية، خاصة أن الزمالك الفترة الماضية اعتمد على الحارس الشاب محمود الشناوى لخروج محمد عواد من حسابات الجهاز الفنى بسبب عدم موافقته على تجديد تعاقده.

وكان الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى كشف عن نتيجة الأشعة والفحوصات الطبية التى خضع لها حازم أسامة لاعب الفريق، عقب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة بلدية المحلة التي أقيمت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد أسامة، إن اللاعب خضع لأشعة مقطعية على موضع الإصابة، وتم التأكد من عدم وجود أي كسور بالوجه، وأكد رئيس الجهاز الطبي للفريق أن الأشعة أثبتت إصابة حازم أسامة بجرح “متهتك” أعلى الحاجب، نتيجة الالتحام الذي تعرض له خلال لقاء بلدية المحلة.

أشرف عبد السلام
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