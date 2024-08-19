مارسيل كولر يناقش مع مسئولى الأهلى إعداد الفريق للموسم الجديد

يناقش المدير الفنى لفريق النادى الأهلى مارسيل كولر، مع مسئولى القلعة الحمراء موعد انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد من أجل التحضير للموسم الجديد، من أجل تجهيز فريقه بشكل جيد استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل، فى ظل خوض الفريق ارتباطات قوية فى عدة بطولات بدءاً من سبتمبر المقبل، والتي يستهلها بخوض دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ثم مواجهة السوبر الأفريقى أمام الزمالك، ثم مباريات الدورى المحلى، وكأس مصر فى نسخته الجديدة.

ويرغب كولر فى تحديد موعد فترة الإعداد لفريق النادى الأهلى فى وقت مبكر، وتفادى حدوث الخطأ الذى وقع فيه الفريق فى الموسم الماضى، بعدما عاد الفريق الأحمر إلى التدريبات الجماعية قبل فترة ضئيلة من موعد مباراة السوبر الأفريقى، ولم يكن اللاعبون قد وصولوا إلى الفورمة البدنية المناسبة لخوض مباراة قوية بهذا المستوى.

ويبحث المدرب السويسرى مارسيل كولر مع مسئولو النادى الأهلى، عقب عودته من إجازته التى يقضيها حالياً فى بلاده هذا الملف.